Шуляк рассказала, как продажа санкционных активов поможет "єВідновленню"

Основной источник поступления средств, из которых украинцам выплачивают сейчас компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате войны жилье - Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и средства арестованных российских активов. В будущем источником для пополнения финансового ресурса "єВідновлення" станут средства от продажи санкционных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По словам нардепа, будет справедливо, чтобы средства от их продажи направили на выплату компенсаций по программе "єВідновлення". В частности, сейчас США арестовали деньги российского олигарха Константина Малафеева и нужно работать над тем, чтобы подобные арестованные активы направлялись именно в Украину, пояснила она.

"Я не скажу, сколько именно это может быть денег, но если мы говорим о российских арестованных активах по всему миру, то речь идет точно о десятках миллиардов долларов", - подчеркнула нардеп.

Кроме этого, она отметила, что в организацию реестра ущерба достаточно активно включились международные партнеры, которые делают очень многое для того, чтобы этот институт заработал. А задача Украины - наполнять реестры поврежденного и разрушенного имущества, которые затем станут основой для получения репараций от российской федерации. В общем, арест российских активов по всему миру и их превращение в деньги - результат слаженной работы очень многих команд", - отметила Шуляк.

"Пока никто из международных партнеров Украины нам в этом пока не отказал. Впрочем, здесь стоит вспомнить первые месяцы полномасштабного вторжения, когда Украине отказывали в вооружении, а теперь предоставляют даже его новейшие образцы. Также будет и с санкционными активами, которые пригодятся". при выплате компенсаций по программе єВідновлення", - подытожила она.

Напомним, 18 сентября в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10063, предусматривающий денежную компенсацию за ремонт поврежденного жилья, который граждане сделали за свой счет.

Начать выплачивать такие компенсации смогут после внесения соответствующих изменений в закон №2923-IX, регулирующий порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

Кроме этого, отдельный этап компенсаций - как за поврежденное, так и полностью уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ имущество, планируют и для жителей временно оккупированных территорий.