Шуляк розповіла, як підвищувати іноваційний потенціал в регіонах

"Наразі ми працюємо над питаннями, що стосуються стратегічних речей - написання програм комплексного відновлення. На етапі роботи враховувати всі речі, які пов’язані з підвищенням інноваційного потенціалу. Адже Україна показала, що ми можемо бути першими в різних галузях: від оборонного комплексу до медицини, переробки, не кажучи про IT-розробки", - зазначила вона.

Враховувати інноваційний потенціал, наголосила Шуляк, а також використовуючи надані робочою групою рекомендації, громади зможуть швидко та ефективно розвиватись, а це сприятиме повноцінному відновленню країни.

Зазначимо, що на заході були представлені цікаві приклади того, як інновації у сфері науки, інформаційних технологій, машинобудування, в оборонній сфері підвищують інноваційний потенціал регіонів та допомагають їм розвиватися.

Нагадаємо, за словами Шуляк, ресурси, демографія, екологія та залученість громад - ключові чинники у відбудові України.

"Будь-яка програма комплексного відновлення, будь-яка містобудівна документація обов’язково повинні проходити обговорення місцевих мешканців, людей, які планують повертатися, місцевого бізнесу, який зараз є основним рушієм всіх економічних процесів в нашій державі. Тільки після того потрібно переходити до реалізації таких програм", - сказала голова партії.

Верховна рада зобов’язала розробити Програму комплексного відновлення. Вона формується на місцевому рівні та враховує низку важливих показників.

"Нам треба зважати на економічний чинник. В Україні тисячі підприємств змушені переїхати у безпечні райони, інші закрилися, якісь знайшли можливість відкритися заново. Щоб говорити про відбудову та відновлення треба брати до уваги можливості кожного регіону", - пояснила Шуляк.