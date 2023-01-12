Відтепер ОСББ зможуть проводити збори та ухвалювати рішення онлайн, - Шуляк

За її словами, ухвалений документ передбачає можливість ОСББ проводити будинкові збори у режимі відеоконференцій та брати участь у голосуванні дистанційно.

"Відтепер, кількість голосів, необхідних для прийняття рішення зборами співвласників багатоквартирного будинку, які були невиправдано завищені та ускладнювали прийняття рішень, знижено на рівні 50%+1 голос. Крім того, люди можуть підключатися до голосування і обговорення питань управління багатоквартирним будинком через онлайн-інструменти, засвідчуючи свої позиції за допомогою цифрового підпису", - заявила Шуляк.

На переконання голови партії, спрощення процедури прийняття рішення ОСББ дозволить швидко та ефективно ухвалювати господарські та фінансові рішення.

"В Україні велика кількість ВПО, які переїхали в інші регіони, або жінок з дітьми, які через війну виїхали закордон. Ці категорії осіб повинні мати можливість брати участь у зборах та ухвалювати рішення щодо стосовно своїх будинків, куди вони обов’язково повернуться. І ми надали їм таку можливість", - резюмувала нардеп.