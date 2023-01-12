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Відтепер ОСББ зможуть проводити збори та ухвалювати рішення онлайн, - Шуляк

Фото: Шуляк розповіла, як парламент спростив можливості для ОСББ щодо термомодернізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Держава знімає бюрократичні обмеження та бар’єри для роботи ОСББ, спростивши механізм проведення зборів його співвласників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалений ВР законопроект про внесення змін щодо спрощення управління багатоквартирними будинками (№ 7029).

За її словами, ухвалений документ передбачає можливість ОСББ проводити будинкові збори у режимі відеоконференцій та брати участь у голосуванні дистанційно.

"Відтепер, кількість голосів, необхідних для прийняття рішення зборами співвласників багатоквартирного будинку, які були невиправдано завищені та ускладнювали прийняття рішень, знижено на рівні 50%+1 голос. Крім того, люди можуть підключатися до голосування і обговорення питань управління багатоквартирним будинком через онлайн-інструменти, засвідчуючи свої позиції за допомогою цифрового підпису", - заявила Шуляк.

На переконання голови партії, спрощення процедури прийняття рішення ОСББ дозволить швидко та ефективно ухвалювати господарські та фінансові рішення.

"В Україні велика кількість ВПО, які переїхали в інші регіони, або жінок з дітьми, які через війну виїхали закордон. Ці категорії осіб повинні мати можливість брати участь у зборах та ухвалювати рішення щодо стосовно своїх будинків, куди вони обов’язково повернуться. І ми надали їм таку можливість", - резюмувала нардеп.

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Олена ШулякОСМД