Теперь ОСМД смогут проводить собрание и принимать решения онлайн, - Шуляк

По ее словам, принятый документ предусматривает возможность ОСМД проводить домовое собрание в режиме видеоконференций и участвовать в голосовании дистанционно.

"Отныне, количество голосов, необходимых для принятия решения собранием совладельцев многоквартирного дома, которое было неоправданно завышено и осложняло принятие решений, снижено на уровне 50%+1 голос. Кроме того, люди могут подключаться к голосованию и обсуждению вопросов управления многоквартирным домом через онлайн-инструменты, удостоверяя свои позиции посредством цифровой подписи", - заявила Шуляк.

По мнению председателя партии, упрощение процедуры принятия решения ОСМД позволит быстро и эффективно принимать хозяйственные и финансовые решения.

"В Украине большое количество ВПЛ, переехавших в другие регионы, или женщин с детьми, которые из-за войны выехали заграницу. Эти категории лиц должны иметь возможность участвовать в собрании и принимать решения относительно своих домов, куда они обязательно вернутся. И мы предоставили им такую возможность", - резюмировала нардеп.