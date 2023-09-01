Шуляк розповіла, як парламент планує запобігти корупції у портовій галузі

"Ми пропонуємо врегулювати та спростити процеси, пов’язані з формуванням земельних ділянок та будівництвом об’єктів у внутрішніх морських водах (у тому числі під акваторією морських портів) та територіальному морі України, автоматизувати видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в межах морського порту, удосконалити планування розвитку морських портів України. В умовах необхідності відновлення та розбудови портової інфраструктури це дозволить позбутися корупційних ризиків у цій сфері, створити сприятливі умови для залучення інвестицій, збалансувавши інтереси держави та інвесторів", - пояснила Шуляк.

Вона зазначила, що зареєстрований у парламенті законопроєкт №9664 стає ще одним кроком спрямованим на цифровізацію у сфері будівництва.

"Вперше повністю автоматизована видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в межах морського порту", - наголосила голова профільного комітету.

За її словами, з ЄДЕССБ за запитом у режимі реального часу та без участі чиновників формуватимуться такі містобудівні умови та обмеження з плану розвитку морського порту, який вноситиметься до ЄДЕССБ у машинозчитуваній формі.

Містобудівні умови та обмеження також надаватимуться на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб за плату. Це буде безкоштовно для власників та користувачів земельної ділянки. При цьому право на забудову земельної ділянки в межах морського порту залишається лише за її власником або користувачем.

Також законопроєкт передбачає розробку плану розвитку порту - це електронний документ, який вноситься до ЄДЕССБ. З неї автоматично генеруються містобудівні умови і обмеження без втручання посадовців.

"Раніше на території морського порту потенційно міг будуватись будь-який об’єкт, не пов’язаний з портовою інфраструктурою та не передбачений планом розвитку морського порту. Відтепер ми чітко визначаємо: кожне будівництво повинно передбачатись планом розвитку морського порту", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що план розвитку морського порту має містити деталізовану схему морського порту з зображенням будівель та споруд, які розміщені та планується розмістити в морському порту з прив’язкою до місцевості, з переліком запланованих об’єктів будівництва, їх описом та строками будівництва, обмеження у використанні земель та інші елементи.

"Ці зміни у комплексі дозволять запобігти корупції у сфері будівництва портової інфраструктури, зробить процес відновлення та розбудови портів прозорим, що сприятиме залученню інвестицій та збільшенню кількості робочих місць у цій галузі", - підсумувала Шуляк.