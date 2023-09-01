Шуляк рассказала, как парламент планирует предотвратить коррупцию в портовой отрасли

Мы предлагаем урегулировать и упростить процессы, связанные с формированием земельных участков и строительством объектов во внутренних морских водах (в том числе под акваторией морских портов) и территориальном море Украины, автоматизировать выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка в пределах морского порту, усовершенствовать планирование развития морских портов Украины. В условиях необходимости восстановления и развития портовой инфраструктуры это позволит избавиться от коррупционных рисков в этой сфере, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, сбалансировав интересы государства и инвесторов", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что зарегистрированный в парламенте законопроект №9664 становится еще одним шагом, направленным на цифровизацию в сфере строительства.

"Впервые полностью автоматизирована выдача градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка в пределах морского порта", - подчеркнул глава профильного комитета.

По ее словам, из ЕГЭСБ по запросу в режиме реального времени и без участия чиновников будут формироваться такие градостроительные условия и ограничения по плану развития морского порта, который будет вноситься в ЕГЭСБ в машиносчитываемой форме.

Градостроительные условия и ограничения также будут предоставляться по запросу любых физических и юридических лиц за плату. Это будет бесплатно для владельцев и пользователей земельного участка. При этом право на застройку земельного участка в пределах морского порта остается только за его владельцем или пользователем.

Также законопроект предусматривает разработку плана развития порта – это электронный документ, который вносится в ЕГЭСБ. С нее автоматически генерируются градостроительные условия и ограничения без вмешательства чиновников.

"Раньше на территории морского порта потенциально мог строиться любой объект, не связанный с портовой инфраструктурой и не предусмотренный планом развития морского порта. Теперь мы четко определяем: каждое строительство должно предусматриваться планом развития морского порта", - отметила Шуляк.

Она добавила, что план развития морского порта должен содержать детализированную схему морского порта с изображением зданий и сооружений, которые размещены и планируется разместить в морском порту с привязкой к местности, с перечнем запланированных объектов строительства, их описанием и сроками строительства, ограничения. в использовании земель и других элементов.

"Эти изменения в комплексе позволят предотвратить коррупцию в сфере строительства портовой инфраструктуры, сделает процесс восстановления и развития портов прозрачным, что будет способствовать привлечению инвестиций и увеличению количества рабочих мест в этой отрасли", - подытожила Шуляк.