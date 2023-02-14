Шуляк розповіла як фіксуватимуть і компенсуватимуть зруйноване житло в окупації та на лінії фронту

За її словами, нині українці активно подають заявки на отримання компенсації онлайн через застосунок "Дія", втім існує проблема з фіксацією знищеного житла на тимчасово окупованих територіях за загальними правилами.

"Якщо житло перебуває на територіях тимчасової окупації, блокуванні, чи безпосередньо на лінії фронту: тут справді неможливо провести обстеження таких об’єктів за загальними правилами. І ризикувати задля цього однозначно не треба. Адже у законопроєкті №7198 ми передбачили, що особливості обстеження об’єктів, розташованих на таких територіях, має встановити уряд", - розповіла Шуляк.

Вона зазначила, що фіксація може відбуватись, наприклад, за матеріалами аерофотозйомки, або в якийсь інший спосіб, що буде визначений на підзаконному рівні.

"Головне - ці об’єкти будуть обстеженні. Хвилюватися за це не варто. А після підтвердження руйнувань, за результатами обстеження, власники зможуть отримати компенсацію на загальних підставах", - резюмувала Шуляк.