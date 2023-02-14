Шуляк рассказала, как будут фиксировать и компенсировать разрушенное жилье в оккупации и на линии фронта

По ее словам, сейчас украинцы активно подают заявки на получение компенсации онлайн через приложение "Дія", впрочем, существует проблема с фиксацией уничтоженного жилья на временно оккупированных территориях по общим правилам.

"Если жилье находится на территориях временной оккупации, блокировании или непосредственно на линии фронта: здесь действительно невозможно провести обследование таких объектов по общим правилам. И рисковать ради этого однозначно не надо. Ведь в законопроекте №7198 мы предусмотрели, что особенности обследования объектов, расположенных на таких территориях, должно установить правительство", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что фиксация может происходить, например, по материалам аэрофотосъемки, или каким-либо другим способом, который будет определен на подзаконном уровне.

"Главное - эти объекты будут обследованы. Беспокоиться за это не стоит. А после подтверждения разрушений, по результатам обследования, владельцы смогут получить компенсацию на общих основаниях", - резюмировала Шуляк.