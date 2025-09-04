Шуляк розповіла деталі щодо правок до законопроєкту про житлову реформу

Зокрема, мова йшла про питання оформлення договорів соціальної оренди та детінізації ринку оренду в Україні, особливості роботи операторів доступного житла та необхідність "осучаснення" такого інструменту, як житлово-будівельні кооперативи.

Водночас, Шуляк нагадала, що більша частина з поданих до законопроєкту правок класифікуються як так званий поправочний спам, тому народні депутати або майже одразу їх знімають, або не наполягають на їх відхиленні.

"Після ухвалення законопроєкту №12377 у першому читанні ми отримали до нього близько 3 тисяч правок, і третину з них народні депутати майже одразу зняли. З майже 2 тисяч, які залишилися, ми впродовж фактично місяця відпрацювали вже майже половину. Наша мета - якісно відпрацювати всі подані правки, щоб було легше провести законопроєкт через сесійну залу в другому читанні", - зазначила парламентарка, додавши, що проєкт закону планують доопрацювати вже восени.

За її словами, до пʼятого засідання робочої групи долучилися як народні депутати, так і представники профільних міністерств, органів державної та місцевої влади, будівельної спільноти, правоохоронних органів, експертних організацій у сфері житла, зокрема й міжнародних, а також фінансових установ і громадських організацій.

Під час засідання обговорювалась низка питань щодо оформлення договорів соціальної оренди та їхньої реєстрації, страхування житла приватного житлового фонду, яке надаватимуть для соціальної оренди його власники. Крім цього, говорили про визначення та уточнення щодо діяльності операторів доступного житла, формування вартості його будівництва. Окремим пунктом обговорення стали житлово-будівельні кооперативи та "осучаснення" їх як інструменту.

"Сьогодні у фокусі особливої уваги були моменти, повʼязані із соціальною орендою та участі у формуванні фонду для неї за рахунок житла з приватного житлового фонду. Як і раніше, тема офіційного оформлення договорів оренди - досить болюче питання, однак лише за такої умови можлива детінізація ринку оренди. Ймовірно норми щодо оформлення орендних договорів потрібно буде узгодити із Цивільним кодексом", - розповіла Шуляк.

Нардепка вважає, що є сенс винести це питання на публічні консультації, оскільки і від його вирішення залежить успішна реалізація нової житлової політики. Водночас частину правок щодо соціальної оренди буде враховано при підготовці окремого законопроєкту, який її регулюватиме. Над ним уже розпочато роботу.

Крім того, важливими темами для обговорення стали правки, що стосувалися діяльності операторів доступного житла та визначення цього формулювання. Оскільки цей інструмент буде запроваджено в Україні вперше, норми законопроєкту щодо нього важливо виписати якомога детальніше та якісніше, акцентувала Олена Шуляк і додала, що частину відповідних правок було враховано.

Дискусійним питанням стало уточнення щодо інструменту житлово-будівельних кооперативів. Учасники робочої групи та автори правок не заперечують важливість запровадження та розвитку цього інструменту. Однак для того, щоб він працював ефективно, норму щодо нього слід виписати більш грунтовно, зокрема, деталізувати, оскільки має йтися про більш сучасну форму – кооперативну форму власності.

"Колись це був реальний інструмент: люди об’єднувались, вкладали кошти й будували житло. Згодом ця форма загубилася між застарілими нормами та новими реаліями. Та потенціал кооперативів величезний, якщо їх правильно перезапустити. Саме тому тема винесена в окреме обговорення", - пояснила парламентарка.

Наостанок вона зазначила, що перші засідання робочої групи показали, наскільки важливою та злободенною темою є на сьогодні створення нового сучасного житлового законодавства, і що цей процес буде непростим.

"Тому попереду ще багато роботи, однак її результати дозволять нарешті подолати наслідки радянщини в житловій сфері", - резюмувала Олена Шуляк.