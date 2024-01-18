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Шуляк розповіла, чому досі не прийняли законопроект про місцеве самоврядування

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Протягом січня - лютого у Верховній раді готуються розглянути важливий для реформи децентралізації законопроект №6401, який має сприяти відкритості громад та суттєво розширити можливості доброчесного самоврядування на місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Перед розглядом законопроекту у другому читанні його автори звернулися за підтримкою до Асоціації українських міст.

"Зараз ми готуємось розглядати цей законопроєкт у другому читанні. Його мета - посилити прозорість місцевого самоврядування. Йдеться передусім про  відеофіксацію всіх засідань, а також публікацію інформації про майно, яке належить громаді, щоб кожен мешканець знав, чим вона розпоряджається, які можливості в неї є. Але далеко не всім це подобається - представники деяких францій блокують цю ініціативу. Їх мета  - щоб законопроєкт не вийшов у залу”, - зауважила нардеп.

Серед ключових змін, що пропонує законопроєкт:

  • Публікація відеозаписів сесій і постійних комісій ОМС (крім питань з обмеженим доступом). Після воєнного стану - прямі трансляції; 
  • Збереження архіву записів засідань не менше 5 років;
  • Обов'язкова публікація проєктів порядків денних та поіменних голосувань;
  • Оприлюднення інформації формі відкритих даних;
  • Публічне оприлюднення інформації про результати інвентаризації;
  • Обов’язковість онлайн-трансляцій сесій місцевих рад; 
  • Створення відкритого реєстру об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

Шуляк також зауважила - ситуація з відкритістю влади значно погіршилась після запровадження воєнного стану в Україні. Зокрема, прийняття рішень нерідко відбувається без обговорень та роз’яснень. Змінити це мають заходи, передбачені у законопроєкті №6401. 

Нагадаємо, крім законопроєкту №6401, до пріоритетних законів реформи децентралізації належать ті, що пов’язані з участю громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні.

Зокрема, ВР хоче надати органам самоорганізації населення можливість реалізовувати проекти необоронного характеру, пов'язані з розвитком району чи кварталу, та отримувати на це фінансування з місцевого бюджету (законопроект №6319). Також чекає на ухвалення законопроєкт №4298 - про створення місцевих державних адміністрацій як органів префектурного типу. 

Перелічені 3 законопроєкти, за словами Шуляк, входять до списку 10 важливих законопроєктів для децентралізації, підтримки і розвитку громад, які готові до голосування у Верховній раді.

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Місцеве самоврядуванняОлена Шуляк