Шуляк рассказала, почему до сих пор не приняли законопроект о местном самоуправлении

Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении его авторы обратились за поддержкой Ассоциации украинских городов.

"Сейчас мы готовимся рассматривать этот законопроект во втором чтении. Его цель - усилить прозрачность местного самоуправления. Речь идет прежде всего о видеофиксации всех заседаний, а также публикации информации об имуществе, принадлежащем общине, чтобы каждый житель знал, чем она распоряжается, какие возможности у нее распоряжаются. есть, но далеко не всем это нравится - представители некоторых франций блокируют эту инициативу. Их цель - чтобы законопроект не вышел в зал", - отметила нардеп.

Среди ключевых изменений, предлагаемых законопроектом:

Публикация видеозаписей сессий и постоянных комиссий ОМС (кроме вопросов с ограниченным доступом). После военного положения – прямые трансляции;

Сохранение архива записей заседаний не менее 5 лет;

Обязательная публикация проектов повестки и поименных голосований;

Обнародование информации в форме открытых данных;

Публичное обнародование информации о результатах инвентаризации;

Обязательность онлайн-трансляций сессий местных советов;

Создание открытого реестра объектов права коммунальной собственности территориального общества.

Шуляк также отметила - ситуация с открытостью власти значительно ухудшилась после введения военного положения в Украине. В частности, принятие решений часто происходит без обсуждений и разъяснений. Изменить это должны меры, предусмотренные в законопроекте №6401.

Напомним, кроме законопроекта №6401, в приоритетные законы реформы децентрализации относятся те, что связаны с участием граждан в принятии решений на местном уровне.

В частности, ВР хочет предоставить органам самоорганизации населения возможность реализовывать проекты необоронного характера, связанные с развитием района или квартала, и получать на это финансирование из местного бюджета (законопроект №6319). Также ожидает принятия законопроект №4298 - о создании местных государственных администраций как органов префектурного типа.

Перечисленные 3 законопроекта, по словам Шуляка, входят в список 10 важных законопроектов для децентрализации, поддержки и развития общин, которые готовы к голосованию в Верховной раде.