Шуляк розповіла, до чого готуються в парламенті цієї осені

За її словами, це буде вже другий законопроєкт, що має на меті упорядкувати розташування МАФів - перший, №9233, у Верховній раді не підтримали навіть у першому читанні.

"Законопроект про впорядкування МАФів - один із 19 структурних маяків МВФ, передбачених угодою розширеного фінансування. Але ми його “провалили” - мери українських міст не хочуть, щоб долю парковок вирішувала електронна система. Тому, думаю, що приблизно за тиждень ми зареєструємо новий законопроєкт, ми маємо це зробити, адже МВФ свій структурний маяк не скасував", - заявила нардеп.

Крім цього до голосування у парламенті вже готові і інші надважливі для українського бізнесу та залучення інвестицій законопроекти. Йдеться про №5473д - про регуляцію державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, №9015 - про страхування інвестицій та №8137 - про вдосконалення процедур оподаткування контрольованих іноземних компаній.

Протягом осені, зазначила Шуляк, їх мають підтримати в цілому. А законопроект про прозорий механізм регулювання бізнесу в тимчасових спорудах протягом кількох найближчих тижнів зареєструють у ВРУ.

В свою чергу голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зазначила, що бізнес чекає на перезавантаження не тільки цих трьох органів, а й перезавантаження системи соціального страхування.

"Коли бізнес говорить, що ЄСВ потрібно зменшувати, це означає, що потрібно зменшувати ті зобов’язання, які є сьогодні і сплачуються шляхом системи соціального страхування. З іншого боку, потрібно зменшувати витрати на утримання апарату соціального страхування. Ключ до зменшення ЄСВ лежить у тому, які зобов’язання є у виплатах людям і наскільки ефективно працює державна страхова система. Якщо ми не будемо дивитися, на що ми витрачаємо кошти, то компенсаторів на зменшення ЄСВ в нас не буде", - запевнила вона.

Також представники бізнес-асоціацій висловили занепокоєння спробами передати функції адміністрування єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України (законопроєкти №9569 та №9570).

"Ці проекти викликають занепокоєння українського бізнесу. Це крок назад на шляху об’єднання ЄСВ та ПДФО разом з трансформацією Пенсійного фонду у департамент Мінсоцполітики. Бізнесу зараз не потрібен ще один контролюючий орган, з адмініструванням ЄСВ має впоратись податкова служба", - зазначив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш.

Крім цього, учасники зустрічі обговорювали питання повернення платникам податків України презумпції невинуватості, відновлення людського капіталу України, стимулювання зростання зарплат коштом зниження зарплатних податків, запровадження інвестиційних та бізнес-віз, спрощене оподаткування домогосподарств.

За підсумками обговорення домовилися реалізувати ці напрямки на базі парламентського комітету з питань соціальної політики.