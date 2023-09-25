Шуляк рассказала, к чему готовятся в парламенте этой осенью

По ее словам, это будет уже второй законопроект, призванный упорядочить расположение МАФов - первый, №9233, в Верховной раде не поддержали даже в первом чтении.

"Законопроект об упорядочении МАФов - один из 19 структурных маяков МВФ, предусмотренных соглашением расширенного финансирования. Но мы его провалили - мэры украинских городов не хотят, чтобы судьбу парковок решала электронная система. Поэтому, думаю, что примерно через неделю мы зарегистрируем новый законопроект , мы должны это сделать, ведь МВФ свой структурный маяк не отменил", - заявила нардеп.

Кроме этого, к голосованию в парламенте уже готовы и другие сверхважные для украинского бизнеса и привлечения инвестиций законопроекты. Речь идет о №5473д - о регуляции государственного рыночного надзора и контроле непродовольственной продукции, №9015 - о страховании инвестиций и №8137 - об усовершенствовании процедур налогообложения контролируемых иностранных компаний.

В течение осени, отметила Шуляк, они должны быть поддержаны в целом. А законопроект о прозрачном механизме регулирования бизнеса во временных сооружениях в течение нескольких ближайших недель будет зарегистрирован в ВРУ.

В свою очередь глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что бизнес ожидает перезагрузки не только этих трех органов, но и перезагрузки системы социального страхования.

"Когда бизнес говорит, что ЕСВ нужно уменьшать, это означает, что нужно уменьшать те обязательства, которые есть сегодня и уплачиваются путем системы социального страхования. С другой стороны, нужно уменьшать расходы на содержание аппарата социального страхования. Ключ к уменьшению ЕСВ лежит в потому, какие обязательства есть в выплатах людям и насколько эффективно работает государственная страховая система. Если мы не будем смотреть, на что мы тратим средства, то компенсаторов на уменьшение ЕСВ у нас не будет", - заверила она.

Также представители бизнес-ассоциаций выразили обеспокоенность попытками передать функции администрирования единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины (законопроекты №9569 и №9570).

"Эти проекты вызывают беспокойство украинского бизнеса. Это шаг назад на пути объединения ЕСВ и НДФЛ вместе с трансформацией Пенсионного фонда в департамент Минсоцполитики. Бизнесу сейчас не нужен еще один контролирующий орган, с администрированием ЕСВ должна справиться налоговая служба", - отметил президент Всеукраинской. профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

Кроме этого, участники встречи обсуждали вопросы возвращения налогоплательщикам Украины презумпции невиновности, восстановления человеческого капитала Украины, стимулирования роста зарплат за счет снижения зарплатных налогов, введения инвестиционных и бизнес-виз, упрощенного налогообложения домохозяйств.

По итогам обсуждения договорились реализовать эти направления на базе парламентского комитета по социальной политике.