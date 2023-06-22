Шуляк розповіла британським колегам про основні принципи відбудови України

"Перед Україною стоїть багато викликів: проведення післявоєнних демократичних виборів, питання відновлення влади на деокупованих територіях, питання майбутньої відбудови. І зараз український парламент сформував три основні принципи відновлення країни", - сказала Шуляк.

За її словами, перший принцип - зв’язок відбудови з євроінтеграційним курсом України. Кожного засідання парламент обов’язково розглядає євроінтеграційні законопроекти.

"За рік війни ми змінили частину стандартів, пов’язаних із зеленим курсом, енергоефективністю, а також з використанням новітніх будматеріалів і технологій. Це запорука того, що Україну відновлюватимуть з використанням європейського досвіду та європейських стандартів", - повідомила голова профільного комітету.

Другим принципом відновлення є обов’язкове планування. Зокрема Верховна рада зобов’язала розробити Програму комплексного відновлення. Вона формується на місцевому рівні та враховує низку важливих показників.

"Нам треба зважати на економічний чинник. В Україні тисячі підприємств змушені переїхати у безпечні райони, інші закрилися, якісь знайшли можливість відкритися заново. Щоб говорити про відбудову та відновлення треба брати до уваги можливості кожного регіону", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що ще одним важливим чинником є демографічні показники.

"На жаль, понад 8 млн українців зараз закордоном, понад 6 млн осіб мають статус переміщених осіб і мігрують територією України. У плануванні відновлення потрібно розуміти, чи ці люди повернуться у свої громади, чи буде у них робота, доступ до соціальної інфраструктури", - навела приклад Шуляк.

Також у Програмі комплексного відновлення треба враховувати екологічну складову.

"Понад 30% території України заміновано. У нас величезна кількість будівельного сміття від руйнувань, спричинених російськими атаками. Тому потрібно планувати відновлення так, щоб екологічні проблеми не заважали подальшому розвитку нашої країни", - переконана нардеп.

Вона також додала, що кожна Програма обов’язково виноситься на обговорення мешканців та бізнесу, який працює на тій чи іншій території. Без обговорень та консультацій жодна Програма не буде затверджена.

Третій принцип відновлення - обов’язкова участь мешканців громад у процесах, пов’язаних з відбудовою.

"Люди беруть участь в обговоренні Програм комплексного відновлення, містобудівної документації, бюджетних програм. Сподіваюся, що наступного місяця ми ухвалимо у другому читанні закон, який дозволить мешканцям громад голосувати з використанням порталу Дія. Вони обиратимуть проєкти розвитку своїх територій. Без такого голосування центральна або місцева влада не можуть пропонувати реалізацію проектів", - наголосила Шуляк.