Шуляк рассказала британским коллегам об основных принципах восстановления Украины

"Перед Украиной стоит много вызовов: проведение послевоенных демократических выборов, вопрос восстановления власти на деоккупированных территориях, вопрос будущего восстановления. И сейчас украинский парламент сформировал три основных принципа восстановления страны", - сказала Шуляк.

По ее словам, первый принцип - связь восстановления с евроинтеграционным курсом Украины. Каждое заседание парламент обязательно рассматривает евроинтеграционные законопроекты.

"За год войны мы изменили часть стандартов, связанных с зеленым курсом, энергоэффективностью, а также с использованием новейших стройматериалов и технологий. Это залог возобновления Украины с использованием европейского опыта и европейских стандартов", - сообщила председатель профильного комитета.

Вторым принципом обновления является обязательное планирование. В частности, Верховная рада обязала разработать Программу комплексного восстановления. Она формируется на местном уровне и учитывает ряд важных показателей.

"Нам нужно учитывать экономический фактор. В Украине тысячи предприятий вынуждены переехать в безопасные районы, другие закрылись, какие-то нашли возможность открыться заново. Чтобы говорить об восстановлении и восстановлении нужно принимать во внимание возможности каждого региона", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что еще одним немаловажным фактором являются демографические показатели.

"К сожалению, более 8 млн украинцев сейчас заграницей, более 6 млн человек имеют статус перемещенных лиц и мигрируют по территории Украины. В планировании восстановления нужно понимать, вернутся ли эти люди в свои общины, будет ли у них работа, доступ к социальной инфраструктуре", - привела пример Шуляк.

Также в Программе комплексного восстановления следует учитывать экологическую составляющую.

"Более 30% территории Украины заминировано. У нас огромное количество строительного мусора от разрушений, вызванных российскими атаками. Поэтому нужно планировать восстановление так, чтобы экологические проблемы не мешали дальнейшему развитию нашей страны", - убеждена нардеп.

Она также добавила, что каждая программа обязательно выносится на обсуждение жителей и бизнеса, работающего на той или иной территории. Без обсуждений и консультаций ни одна программа не будет утверждена.

Третий принцип восстановления - обязательное участие жителей общин в процессах, связанных с восстановлением.

"Люди принимают участие в обсуждении Программ комплексного восстановления, градостроительной документации, бюджетных программ. Надеюсь, что в следующем месяце мы примем во втором чтении закон, который позволит жителям общин голосовать с использованием портала Действие. Они будут выбирать проекты развития своих территорий. Без такого голосования центральная или местные власти не могут предлагать реализацию проектов", - подчеркнула Шуляк.