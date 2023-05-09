Шуляк: реформа містобудування передбачає надання безпрецедентних повноважень для місцевої влади

Цифровізація, підвищення кримінальної відповідальності, розширення прав міст та органів місцевого самоврядування є головними складовими законопроекту №5655. Зокрема, безпрецедентні повноваження надаються місцевій владі: вони матимуть право без рішення суду зносити самочинні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Після того, як закон запрацює, голови ОМС мають обов'язково проводити безперервний обов’язковий моніторинг всієї забудови у своїх містах. У разі виявлення злочинного будівництва, або будівництво з порушеннями, вони повинні занести всю інформацію в єдину державну цифровізовану систему будівництва", - зазначила голова комітету.

Шуляк додала, що ця інформація буде доступна для мешканців громади, правоохоронних органів, Міністерства відновлення.

"Закрити очі на 50 незаконно зведених будинків Войцеховського, будинок-монстр на Подолі, або будинок на Мирній не вийде. У разі виявлення будівництва з порушеннями, місцева влада має вести ці дані до електронної системи. Будинки, що зводяться без дозволу, без оформлених прав на земельну ділянку, з перевищенням висотністю, з порушенням містобудівних умов та обмежень є підставою для проведення перевірки", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що законопроектом надаються безпрецедентні повноваження для місцевої влади: без рішення суду зносити самочинні об’єкти.

"Якщо об’єкт підпадає під критерій самочинного, місцева влада матиме право його зносити, не чекаючи рішення суду. По-перше, не треба чекати, поки виросте 10 поверхів, потрібно діяти одразу. Цим законопроєктом впроваджується і систему моніторингу, і система контролю, і система реагування, що не подобається мерам міст. Дуже вигідно, коли ти тут бачиш, там не бачиш, там в тебе щось росте, там не росте", - резюмувала Шуляк.