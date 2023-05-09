Шуляк: реформа градостроительства предполагает предоставление беспрецедентных полномочий для местных властей

Цифровизация, повышение уголовной ответственности, расширение прав городов и органов местного самоуправления являются главными составляющими законопроекта №5655. В частности, беспрецедентные полномочия предоставляются местным властям: они будут иметь право без решения суда сносить самовольные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"После того, как закон заработает, главы ОМС должны обязательно проводить непрерывный обязательный мониторинг всей застройки в своих городах. В случае обнаружения преступного строительства или строительства с нарушениями они должны занести всю информацию в единую государственную цифровизированную систему строительства", - отметила председатель комитета.

Шуляк добавила, что эта информация будет доступна жителям общины, правоохранительных органов, Министерства восстановления.

"Закрыть глаза на 50 незаконно возведенных домов Войцеховского, дом-монстр на Подоле или дом на Мирной не получится. В случае обнаружения строительства с нарушениями, местные власти должны вести эти данные к электронной системе. Возводимые без разрешения дома без оформленных прав на земельный участок, с превышением высотностью, с нарушением градостроительных условий и ограничений, является основанием для проведения проверки", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что законопроект предоставляет беспрецедентные полномочия для местных властей: без решения суда сносить самочинные объекты.

"Если объект подпадает под критерий самочинного, местные власти будут иметь право его сносить, не дожидаясь решения суда. Во-первых, не нужно ждать, пока вырастет 10 этажей, нужно действовать сразу. Этим законопроектом внедряется и система мониторинга, и система контроля, и система реагирования, которая не нравится мэрам городов, очень выгодно, когда ты здесь видишь, там не видишь, там у тебя что-то растет, там не растет", - резюмировала Шуляк.