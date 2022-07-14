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Шуляк рассказала, как может увеличиться количество построенных и реконструированных объектов

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Восстановление Украины и строительство объектов по BIM-технологиям будет иметь множество преимуществ не только для государства, но и для местного самоуправления. В частности, в вопросе эффективного использования денег на местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя принятие парламентом в первом чтении законопроекта №6383 о цифровизации строительной отрасли и внедрения BИM.

По ее словам, внедрение ВИМ-технологии - новый этап в истории украинского строительства. Речь идет о виртуальном строительстве объекта, которое возможно реализовать еще до его фактического завершения. Оно детализирует все физические, технические, технологические, временные, экологические и стоимостные характеристики объекта.

"С такими технологиями мы сможем максимально эффективно использовать средства на местах. В результате это даст возможность увеличить количество построенных и реконструированных объектов. А это особенно важно и актуально в условиях войны, когда российские оккупанты безжалостно разрушают множество инфраструктурных и жилых объектов по всей стране", - заявила Шуляк.

Кроме того, внедрение новых технологий позволит сделать реализацию проектов строительства более прозрачной. А также появится возможность использовать информационные данные об объектах во время принятия управленческих решений.

"Каждый город, каждый регион должен получить качественные, безопасные, энергоэффективные и надежные объекты строительства для наших граждан. Украина на пути к современному и быстрого восстановления", - подытожила Шуляк.

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Елена Шуляк