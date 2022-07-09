Шуляк рассказала, как в Украине будут строить энергоэффективное жилье
В Украине вводят комплексную термомодернизацию зданий. Это позволит людям существенно снизить расходы на отопление, а страна сможет сократить потребление импортного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя принятие парламентом законопроекта № 6485.
"Украина уже на пути к энергетической независимости. Для этого нужно сделать несколько шагов, один из них - утепление многоэтажных домов, школ, садиков и больниц. Принятие документа позволит сделать это. В частности, будет упрощена процедура рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности. Также можно будет поэтапно финансировать проекты термомодернизации и работы, которые непосредственно с ней не связаны, но которые являются необходимыми для энергоэффективности зданий", - заявила Шуляк.
Кроме того, законопроект предусматривает введение новых минимальных требований к энергоэффективности, которые будут пересматривать не реже чем раз в 5 лет.
Собственно эти требования будут применять при новом строительстве, реконструкции или же капитальном ремонте. Они будут разными в зависимости от назначения и высотности зданий, а также вида строительства, отметила председатель Партии.
"Еще один важный момент - документ определяет правила термомодернизации зданий. Так, этот процесс не предусматривает частичного утепления фасада, а должен быть системным для всего дома", - резюмировала Шуляк.
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