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Шуляк розповіла, як в Україні будуватимуть енергоефективне житло

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Субота 09 липня 2022 13:22
Шуляк розповіла, як в Україні будуватимуть енергоефективне житло Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

В Україні запроваджують комплексну термомодернізацію будівель. Це дозволить людям суттєво знизити витрати на опалення, а країна зможе скоротити споживання імпортного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалення парламентом законопроекту № 6485.

"Україна вже на шляху до енергетичної незалежності. Для цього потрібно зробити декілька кроків, один з них - утеплення багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень. Ухвалення документа дозволить зробити це. Зокрема, буде спрощено процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності. Також можна буде поетапно фінансувати проєкти термомодернізації та роботи, які безпосередньо з нею не пов’язані, але які є необхідними для енергоефективності будівель", - заявила Шуляк.

Крім того, законопроект передбачає запровадження нових мінімальних вимог до енергоефективності, які переглядатимуть не рідше ніж раз на 5 років.

Власне ці вимоги застосовуватимуть при новому будівництві, реконструкції або ж капітальному ремонті. Вони будуть різними залежно від призначення та висотності будівель, а також виду будівництва, зауважила голова партії.

"Ще один важливий момент - документ визначає правила термомодернізації споруд. Так, цей процес не передбачає часткового утеплення фасаду, а має бути системним для всього будинку", - резюмувала Шуляк.

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