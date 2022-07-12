Шуляк рассказала, когда Рада рассмотрит запуск ипотеки и компенсацию за разрушенное жилье

"Сейчас парламент работает как единая оборонная коалиция. Законопроекты, которые выносят в зал парламента максимально согласованы с министерствами, с профессиональным средой из строительной сферы. На сегодня народные депутаты работают над двумя очень важными законопроектами, которые должны рассмотреть во втором чтении до конца лета", - отметила она.

Речь идет о проекте закона № 7198 относительно компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российской агрессии России против Украины.

"Мы все понимаем, что ожидания репарации от россии могут занять десятилетия. Наши граждане не смогут столько ждать, поэтому мы ищем различные механизмы, чтобы восстанавливать разрушенное или поврежденное в результате войны жилье, предоставлять возможность гражданам иметь свое жилье уже сейчас. Президент очень занимается этим вопросом", - добавила Шуляк.

Также летом планируют рассмотреть еще один важный документ - №5091.

"Он поможет запустить ипотеку в военное время. Ведь сейчас у нас есть запрос от военных, от украинцев, которые переезжают из одного в другое место из-за военных действий. Мы понимаем, что по льготным ставкам ипотека может работать. Поэтому находим механизмы компенсации, каким образом банки смогут брать дополнительный залог, как то специальный вид имущественного права", - резюмировала нардеп.