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Шуляк рассказала, как Рада планирует защитить права детей в условиях войны

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 20:02
Шуляк рассказала, как Рада планирует защитить права детей в условиях войны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада приняла законопроект №7087, который разграничивает функции органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам защиты прав детей в связи с созданием Государственной службы по делам детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее мнению, это позволит обеспечить защиту прав детей и их интересов в новых условиях полномасштабной войны - на местном, субрегиональном и государственном уровнях.

"В документе предусматривается, что отныне исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов будут органами опеки и попечительства. Они будут уполномочены на защиту прав и законных интересов детей. А служба по делам детей - это будет отдельное подразделение местных советов", - рассказала она.

Также теперь прокуратура будет активно участвовать в вопросах защиты прав детей. Собственно прокурор обязательно должен быть при рассмотрении судом дел о лишении родительских прав, отобрании ребенка, а также об усыновлении ребенка. Он должен обеспечивать защиту прав малолетнего или несовершеннолетнего лица, отметила Шуляк.

Кроме того, к категории дети лишенные родительской опеки будут относить детей, родители которых не выполняют свои обязанности по воспитанию из-за пребывания в зоне боевых действий или во временной оккупации, которые являются военнопленными, или пропавшими без вести.

Шуляк также напомнила, что 1 декабря 2021 года парламент поддержал создание Государственной службы по делам детей. До этого делами детей занимались шесть министерств и социальная сервисная служба.

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