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Шуляк розповіла, як Рада планує захистити права дітей в умовах війни

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Четвер 28 липня 2022 20:02
Шуляк розповіла, як Рада планує захистити права дітей в умовах війни Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада ухвалила законопроект №7087, який розмежовує функції органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку зі створенням Державної служби у справах дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

На її думку, це дозволить забезпечити захист прав дітей та їхніх інтересів в нових умовах - повномасштабної війни - на місцевому, субрегіональному та державному рівнях.

"У документі передбачається, що відтепер виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад будуть органами опіки та піклування. Вони будуть уповноважені на захист прав і законних інтересів дітей. А служба у справах дітей - це буде окремий підрозділ місцевих рад", - розповіла вона.

Також тепер прокуратура братиме активну участь у питаннях захисту прав дітей. Власне прокурор обов’язково має бути під час розгляду судом справ про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини, а також про усиновлення дитини. Він має забезпечувати захист прав малолітньої або неповнолітньої особи, зазначила Шуляк.

Окрім того, до категорії діти позбавлені батьківського піклування відноситимуть дітей, батьки яких не виконують свої обов'язки з виховання через перебування в зоні бойових дій або в тимчасовій окупації, які є військовополоненими, або зниклими безвісти.

Шуляк також нагадала, що 1 грудня 2021 року парламент підтримав створення Державної служби України у справах дітей. До цього справами дітей займались шість міністерств і соціальна сервісна служба.

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