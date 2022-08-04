Шуляк рассказала, как приобщить общественность к процессу восстановления Украины

"Мы рассчитываем на то, что гражданское общество будет играть важную роль в восстановлении страны, как сегодня в защите страны", - убеждена она.

Наиболее целесообразным и касательным программе восстановления будет привлечение общественности к экспертизе.

"Сегодня к работе Национального совета по восстановлению привлечено мощное экспертное сообщество - более 2 500 специалистов различных отраслей. Мы будем опираться на экспертизу представителей отраслевых ассоциаций, общественных объединений, которые занимаются планированием городских территорий и городской застройкой", - пояснила она.

Важной станет роль общественности и в вопросе противодействия коррупции.

"Уже принята и скоро будет подписана президентом Антикоррупционная стратегия на ближайшие пять лет. Она предусматривает привлечение организаций гражданского общества к контролю за расходами бюджетов. Тем более это касается процессов восстановления. Особенно актуален такой контроль будет непосредственно в местностях, где идет наибольшее восстановления, которым занимаются сегодня местные военно-гражданские администрации", - сказала Елена Шуляк.

Третье направление, где необходимо участие гражданского общества - это привлечение и организация украинцев к процессу восстановления.

"Восстановление должно стать делом каждого. И я уверена: абсолютное большинство украинцев хочет принять участие в этом процессе. Но часто они сталкиваются с тем, что нет инфраструктуры, к которой они могут присоединиться и принять участие. И здесь роль организаций гражданского общества будет недооцененной, ведь государство всегда будет нести отпечаток бюрократии, оформления каких-то бумаг. А гражданское общество сможет привлечь людей и быстро, и эмоционально, и эффективно", - отметила нардеп.

По ее мнению, при каждом штабе восстановления должны быть аккредитованы соответствующие общественные организации - не для того, чтобы получать какие-то разрешения, а для того, чтобы быстрее и эффективнее координировать какие-то действия (разгребание завалов, помощь на стройке, высадка деревьев или обустройство зон отдыха).

Шуляк также предупредила, что процесс восстановления продлится много лет и будет стоить сотни миллиардов, а потому наши враги будут создавать впечатление о тотальной коррупции и неэффективности, чтобы пошатнуть доверие между Украиной и нашими международными партнерами.

Поэтому важно с начала восстановления настроить взаимодействие власти и общественности, чтобы решения о восстановлении, процесс ее осуществления были максимально прозрачны, убеждена она.

"Уже сейчас власть сотрудничает с украинской коалицией общественных организаций за прозрачное восстановление RISE Ukraine, которая объединяет более 30 украинских и международных организаций и работает над созданием цифровой системы управления восстановлением, институциональной архитектурой восстановления и общественным мониторингом восстановления. В коалицию входят Transparency International Ukraine, Open Contracting Partnership, Офис эффективного регулирования BRDO, Лаборатория законодательных инициатив, Open Government Partnership, Prozorro и Prozorro.Sales", - подытожила она.