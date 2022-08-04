Шуляк розповіла, як долучити громадськість до процесу відновлення України

"Ми розраховуємо на те, що громадянське суспільство гратиме потужну роль у відбудові і відновленні країни, як сьогодні у захисті країни", - переконана вона.

Найбільш доцільним і дотичним програмі відновлення буде залучення громадськості до експертизи.

"Сьогодні до роботи Національної ради з відновлення залучено потужну експертну спільноту - понад 2 500 фахівців різних галузей. Ми спиратимемося на експертизу представників галузевих асоціацій, громадських об’єднань, які опікуються плануванням міських територій і міською забудовою", - пояснила вона.

Важливою стане роль громадськості і в питанні протидії корупції.

"Вже ухвалено і скоро буде підписано президентом Антикорупційну стратегію на найближчі п’ять років. Вона передбачає залучення організацій громадянського суспільства до контролю за видатками бюджетів. Тим паче це стосується процесів відновлення. Особливо актуальним такий контроль буде безпосередньо в місцевостях, де йде найбільше відновлення, яким займаються сьогодні місцеві військово-цивільні адміністрації", - сказала Олена Шуляк.

Третій напрям, де необхідна участь громадянського суспільства - це залучення і організація українців до процесу відновлення.

"Відновлення має стати справою кожного. І я упевнена: абсолютна більшість українців хоче взяти участь у цьому процесі. Але часто вони стикаються із тим, що немає інфраструктури, до якої вони можуть долучитися і взяти участь. І тут роль організацій громадянського суспільства буде недооціненою, адже держава завжди буде нести відбиток бюрократії, оформлення якихось паперів. А громадянське суспільство зможе долучити людей і швидко, і емоційно, і ефективно", - зауважила нардеп.

На її думку, при кожному штабі відновлення мають бути акредитовані відповідні громадські організації - не для того, щоб отримувати якісь дозволи, а для того, щоб швидше і ефективніше координувати якісь дії (розгрібання завалів, допомога на будівництві, висадка дерев або облаштування зон відпочинку).

Шуляк також попередила, що процес відновлення триватиме багато років і коштуватиме сотні мільярдів, а тому наші вороги будуть створювати враження про тотальну корупцію та неефективність, щоб похитнути довіру між Україною та нашими міжнародними партнерами.

Тож важливо з початку відбудови налаштувати взаємодію влади і громадськості, щоб рішення про відбудову, процес її здійснення були максимально прозорі, переконана вона.

"Вже зараз влада співпрацює з українською коаліцією громадських організацій за прозору відбудову RISE Ukraine, яка обʼєднує понад 30 українських та міжнародних організацій та працює над створенням цифрової системи управління відбудовою, інституційною архітектурою відбудови та громадським моніторингом відбудови. До коаліції входять Transparency International Ukraine, Open Contracting Partnership, Офіс ефективного регулювання BRDO, Лабораторія законодавчих ініціатив, Open Government Partnership, Prozorro та Prozorro.Sales", - підсумувала вона.