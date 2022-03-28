Шуляк рассказала, что предусматривает закон о запрете пророссийских партий в Украине

Народные депутаты "Слуги народа" совместно с коллегами по парламенту и Минюстом наработали законопроект 7172-1 о процедуре и последствиях запрета пророссийских партий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
По ее словам, в документе говорится об:
1. Ограничении для образования и деятельности политических партий, таких как:
2. Определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
3. Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии, является Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
4. Определен максимальный срок рассмотрения административные дела о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства в деле в 1 месяц.
5. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
6. В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.