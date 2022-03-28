Шуляк розповіла, що передбачає закон про заборону проросійських партій в Україні

Народні депутати "Слуги народу" спільно з колегами по парламенту та Мін’юстом напрацювали законопроект 7172-1 про процедуру та наслідки заборони проросійських партій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
За її словами, у документі йдеться про:
1. Обмеження для утворення та діяльності політичних партій, такі як:
2. Визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
3. Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
4. Визначений максимальний термін розгляду адміністративні справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.
5. Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
6. У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.