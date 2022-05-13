Шуляк рассказала, какие застройщики будут отстраивать жилье украинцев

Государство не будет указывать, какие застройщики будут строить жилье для украинцев, дома которых уничтожили или повредили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире "Суспільного".

"Мы хотим дать людям максимально широкий выбор. В то же время, для строительства будут избираться только компании с хорошей репутацией", - сказала она.

По ее словам, каждый человек сможет выбирать населенный пункт, где он хочет иметь жилье, а также объект строительства.

"Объект строительства может быть на разных стадиях. Главное, чтобы застройщик был надежным и имел все необходимые разрешительные документы", - отметила Шуляк.