Шуляк рассказала, какие застройщики будут отстраивать жилье украинцев
Государство не будет указывать, какие застройщики будут строить жилье для украинцев, дома которых уничтожили или повредили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире "Суспільного".
"Мы хотим дать людям максимально широкий выбор. В то же время, для строительства будут избираться только компании с хорошей репутацией", - сказала она.
По ее словам, каждый человек сможет выбирать населенный пункт, где он хочет иметь жилье, а также объект строительства.
"Объект строительства может быть на разных стадиях. Главное, чтобы застройщик был надежным и имел все необходимые разрешительные документы", - отметила Шуляк.
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