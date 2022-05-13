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Шуляк розповіла, які забудовники будуть відбудовувати житло українців

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П'ятниця 13 травня 2022 17:35
Шуляк розповіла, які забудовники будуть відбудовувати житло українців Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Держава не вказуватиме, які забудовники будуватимуть житло для українців, домівки яких знищили чи пошкодили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі "Суспільного".

"Ми хочемо дати людям максимально широкий вибір. Водночас, для будівництва обиратимуться лише компанії з доброю репутацією", - сказала вона.

За її словами, кожна людина зможе обирати населений пункт, де вона хоче мати житло, а також об’єкт будівництва.

"Об’єкт будівництва може бути на різних стадіях. Головне, щоб забудовник був надійним і мав всі необхідні дозвільні документи", - зазначила Шуляк.

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Олена Шуляк
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