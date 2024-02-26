Шуляк: Рада закликала партнерів посилити санкції на РФ та запровадити конфіскацію активів

"Верховна рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї до активної участі у реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського. Адже її реалізація - єдиний шлях до справжнього, сталого, надійного і справедливого миру", - зазначила Шуляк.

Нардеп додала, що у своєму зверненні парламент закликав світ консолідувати зусилля для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України.

"Це вкрай важливо для забезпечення відсічі збройній агресії російської федерації та наближення перемоги українського народу", - наголосила вона.

Вона також зазначила, що Україна сподівається на подальшу незмінну дипломатичну підтримку України та посилення політико-дипломатичного тиску на російське керівництво.

"Ми вимагаємо безумовного дотримання санкцій проти російської федерації з метою припинення її збройної агресії проти України. Посилення санкційного тиску та запровадження вторинних санкцій - це удар по військовій машині РФ, що дозволить зберегти життя людей та їхніх помешкань", - додала Шуляк.

Парламент також закликав прискорити розробку механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів для відбудови цивільних об’єктів, зруйнованих внаслідок агресії Російської Федерації.

"Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Сьогодні вже маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи мають стати основним ресурсом для нашого відновлення", - підсумувала Шуляк.