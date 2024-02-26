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Шуляк: Рада призвала партнеров ужесточить санкции против РФ и ввести конфискацию активов

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения и 10-й годовщины противостояния украинского народа вооруженной агрессии РФ Верховная рада обратилась к международному сообществу. За соответствующее постановление проголосовало 309 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Верховный совет призвал правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи к активному участию в реализации Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Ведь ее реализация - единственный путь к настоящему, устойчивому, надежному и справедливому миру", - отметила Шуляк.

Нардеп добавила, что в своем обращении парламент призвал мир консолидировать усилия по увеличению помощи Силам безопасности и обороны Украины.

"Это крайне важно для обеспечения отпора вооруженной агрессии российской федерации и приближения победы украинского народа", - подчеркнула она.

Она также отметила, что Украина надеется на дальнейшую постоянную дипломатическую поддержку Украины и усиление политико-дипломатического давления на российское руководство.

"Мы требуем безусловного соблюдения санкций против российской федерации с целью пресечения ее вооруженной агрессии против Украины. Усиление санкционного давления и введение вторичных санкций – это удар по военной машине РФ, что позволит сохранить жизнь людей и их жилья", - добавила Шуляк.

Парламент также призвал ускорить разработку механизмов конфискации и использования замороженных российских активов для восстановления гражданских объектов, разрушенных в результате агрессии Российской Федерации.

"Мы постоянно работаем и убеждаем союзников в том, что это нужно сделать как можно быстрее. Сегодня уже имеем в этом поддержку многих стран и политиков. Делаем для этого все возможное, ведь конфискованные российские активы должны стать основным ресурсом нашего восстановления", - подытожила Шуляк.

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Российская ФедерацияЕлена Шуляк