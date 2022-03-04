Шуляк: Рада усилила борьбу с пропагандой страны-агрессора и предусмотрела уголовную ответственность

Законопроект №5101 запрещает:

• оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году, в частности, путем представления ее как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицания временной оккупации части территории Украины;

• прославление лиц, совершавших вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году, представителей вооруженных формирований РФ, оккупационной администрации и т.д.

"Также предусмотрен запрет политических партий и образование общественных объединений, если суд установит, что их деятельность направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности; незаконный захват государственной власти; пропаганду войны, насилия, разжигание розни и т.д.", - добавила Елена Шуляк.

Законопроект №5102 ужесточает уголовную ответственность за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции.

По словам главы "Слуги народа", законопроект криминализирует следующие действия:

• разжигание региональной вражды и ненависти, приравняв эти действия к действиям, направленным на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной, чести и достоинства, а также ограничение прав или установление привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым и другим признакам;

• оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, обеспечивающему национальную безопасность и оборону, отпор и сдерживание вооруженной агрессии России, а также его близким родственникам или членам семьи (изготовление и распространение материалов, содержащих соответствующие угрозы);

• оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, прославление ее участников.