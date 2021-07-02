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Шуляк: Рада приняла историческое решение, поддержав реформу градостроительства

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Киев, Пятница 02 июля 2021 13:09
Шуляк: Рада приняла историческое решение, поддержав реформу градостроительства Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта, лежащих в основе реформы всей отрасли градостроительства. По словам инициатора проектов, председателя координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елены Шуляк, это историческое решение, которое позволит перевести отрасль в цифровизованную, контролируемую, публичную и законную плоскость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Шуляк.

По ее словам,

законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" является основным, а №5656 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности" прописывает технические механизмы реализации новых норм.

Цель этих документов - максимально очистить строительный рынок от коррупции. В частности, регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему.

В этой системе заказчик сможет самостоятельно зарегистрировать свое право, если все необходимые документы (такие как право на землю, соблюдение градостроительных норм, положительное заключение экспертизы и т.д.) уже занесены в е-систему или соответствующие реестры.

Также новые нормы позволят нотариусам и государственным регистраторам прав на недвижимое имущество регистрировать право на начало строительства. Однако проектную документацию на соответствие ДСН и другим нормам будут проверять исключительно специализированные экспертные организации, несущие повышенную ответственность.

"Соавторами этих законопроектов выступили 140 и 147 депутатов, что свидетельствует о большой поддержке реформы. Это и неудивительно, ведь законопроект №5655 позволит перевести строительный рынок на качественно новый уровень, а также ускорить реализацию президентской программы "Большая стройка", - говорит Шуляк.

Она также добавила, что сейчас готовится третий проект из реформационного пакета, который будет касаться ответственности участников рынка. Его зарегистрируют в парламенте в июле этого года.

Напомним, в комитете ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности начала работать рабочая группа по наработке согласованной концепции и подготовке текста законопроекта по совершенствованию положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

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