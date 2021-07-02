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Шуляк: Рада прийняла історичне рішення, підтримавши реформу містобудування

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 13:09
Шуляк: Рада прийняла історичне рішення, підтримавши реформу містобудування Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада ухвалила у першому читанні два законопроекти, що лежать в основі реформи всієї галузі містобудування. За словам ініціатора проектів, голови координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олени Шуляк, це історичне рішення, яке дозволить перевести галузь в цифровізовану, контрольовану, публічну і законну площину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Шуляк.

За її словами, законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" є основним, а №5656 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності" прописує технічні механізми реалізації нових норм.

Мета цих документів - максимально очистити будівельний ринок від корупції. Зокрема, реєстрація права на виконання підготовчих і будівельних робіт відбуватиметься виключно через електронну систему.

В цій системі замовник зможе самостійно зареєструвати своє право, якщо всі необхідні документи (такі як право на землю, дотримання містобудівних норм, позитивний висновок експертизи тощо) вже занесені до е-системи або відповідних реєстрів.

Також нові норми дозволять нотаріусам та державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно реєструвати право на початок будівництва. Однак проектну документацію на відповідальність ДБН та іншим нормам перевірятимуть виключно спеціалізовані експертні організації, які нестимуть підвищену відповідальність.

"Співавторами цих законопроектів виступили 140 і 147 депутатів, що свідчить про велику підтримку реформи. Це й не дивно, адже законопроект №5655 дозволить перевести будівельний ринок на якісно новий рівень, а також пришвидшити реалізацію президентської програми "Велике будівництво", - каже Шуляк.

Вона також додала, що наразі готується третій проект з реформаційного пакета, який стосуватиметься відповідальності учасників ринку. Його зареєструють у парламенті в липні цього року.

Нагадаємо, у комітеті ВРУ з питань правоохоронної діяльності почала працювати робоча група з напрацювання узгодженої концепції та підготовки тексту законопроекту щодо удосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

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