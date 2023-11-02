Шуляк: програми комплексного відновлення повинні обговорюватись з громадами і бізнесом

За її словами, для фіксації та верифікації пошкоджених та зруйнованих об’єктів, оцінки розміру завданої шкоди та збитків і отримання громадянами відшкодування в Україні створили Державний реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, у якому на сьогодні міститься верифікована інформація про понад 230 тисяч пошкоджених та зруйнованих об’єктів.

Крім цього, для прозорого та відкритого відбору проєктів відновлення, їх фінансування і контролю їх реалізації на всіх етапах Уряд впроваджує електронну систему управління процесом відбудови - екосистему DREAM.

"Важливо, щоб ця система була закріплена на державному рівні і щоб міжнародні партнери долучалися до роботи з нею. Але не менш важливо, щоб громади мали у себе на місцевому рівні всю необхідну містобудівну документацію, яка є основою в майбутній відбудові", - наголосила нардеп.

За словами керівника проектного офісу DREAM Віктора Нестулі, на сьогодні в системі відкрито бета-тестування для 157 органів місцевого самоуправління, серед яких є і представники 5 територіальних громад, які допомагають допрацювати функціонал системи. Крім цього, зараз у DREAM активно розробляють функціонал для мультидонорської платформи.

"DREAM хоче стати єдиним вікном отримання інформації про можливі джерела фінансування для проєктів з відновлення України", - пояснив Нестуля і додав, що зараз для громад відкрита опція тестування і навчання цих можливостей, але до кінця грудня функціонал допрацюють і громади зможуть використовувати його повноцінно.

Нагадаємо, екосистема DREAM в тестовому режимі працює з червня 2023 року і зараз в ній зібрано вже понад 6 тис. проектів, внесених представниками громад, регіонів, центральних органів влади.

Саме через DREAM здійснювалося подання проєктів для фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 310 проєктів, поданих ОМС, отримали фінансування - це школи, лікарні, багатоквартирні будинки, житлово-комунальна інфраструктура в постраждалих громадах по всій країні.