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Шуляк: пріоритетом парламенту залишається євроінтеграція та посилення обороноздатності

Вівторок 02 січня 2024 12:30
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Шуляк: пріоритетом парламенту залишається євроінтеграція та посилення обороноздатності Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Головним підсумком роботи українського парламенту у 2023 році стало ухвалення законопроєктів для початку переговорів про членство України у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

"Одне з основних досягнень парламенту у 2023 році - це ухвалення євроінтеграційних законопроєктів, завдяки чому Україна отримала довгоочікуваний старт початку переговорів про членство в ЄС", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що цьогоріч парламент успішно виконав вимоги ЄС та Європейської комісії, а євроінтеграція залишається в пріоритеті Верховної ради. Для цього парламент планує розглянути низку законопроєктів, зокрема йдеться про продовження реформ у правоохоронній сфері та антикорупційних реформ.

"Наступного року в пріоритеті парламенту також залишається ухвалення законопроєктів для посилення обороноздатності держави, соціальна сфера. Якщо казати про плани нашого комітету, то це реформа децентралізації, яка продовжується попри повномасштабне вторгнення", - зазначила вона.

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Олена Шуляк Парламент
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