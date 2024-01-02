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Шуляк: приоритетом парламента остается евроинтеграция и усиление обороноспособности

Вторник 02 января 2024 12:30
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Шуляк: приоритетом парламента остается евроинтеграция и усиление обороноспособности Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Главным итогом работы украинского парламента в 2023 году стало принятие законопроектов для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"Одно из основных достижений парламента в 2023 году - это принятие евроинтеграционных законопроектов, благодаря чему Украина получила долгожданный старт начала переговоров о членстве в ЕС", - отметила Шуляк.

Она добавила, что парламент успешно выполнил требования ЕС и Европейской комиссии, а евроинтеграция остается в приоритете Верховной рады. Для этого парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, речь идет о продолжении реформ в правоохранительной сфере и антикоррупционных реформ.

"В следующем году в приоритете парламента также остается принятие законопроектов для усиления обороноспособности государства, социальная сфера. Если говорить о планах нашего комитета, то это реформа децентрализации, которая продолжается, несмотря на полномасштабное вторжение", - отметила она.

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Елена Шуляк Парламент
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