Шуляк пояснила, навіщо в Україні стимулювати створення індустріальних парків

За її словами, йдеться про ухвалення законопроєкту №12117 - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків".

Він чітко розмежовує функції всіх субʼєктів індустріального парку, розширює види діяльності учасників індустріального парку та перелік обʼєктів, які можуть у нього розміщуватись. Зокрема, йдеться про можливість власної генерації електроенергії, сторіджі та інші обʼєкти альтернативної енергетики. Також пропонується дозволити зведення в межах індустріального парку інших обʼєктів, крім промислових: навчальних центрів, закладів громадського харчування та іншої допоміжної інфраструктури.

Крім цього, законопроєктом передбачені впровадження поняття екоіндустріального парку, удосконалення процедури вибору керуючої компанії індустріального парку, надання їй можливості скористатись державною програмою доступних кредитів "5-7-9" тощо.

"Індустріальні парки – дуже гарний приклад прискореного розвитку, який ми можемо спостерігати в інших країнах. Є прекрасні кейси у Східній Європі, Азії, США і Туреччині. Ми взяли їх найдієвіші напрацювання, які зараз втілюватимемо в Україні, адже відповідне законодавство – Закон України "Про індустріальні парки" – у нас уже запрацювало. А з ухваленням законопроєкту №12117 їх ставатиме все більше", - переконана Шуляк.

Парламентарка зазначила, що в Україні вже працює 68 індустріальних парків – 48 з них як керуючі, а у 18 вже є резиденти. У Польщі їх 78, а у Німеччині - 200. Тож ухвалення законодавства, яке сприятиме розвитку індустріальних парків буде у цьому плані тільки наближати Україну до європейських практик, що повністю відповідає вимогам євроінтеграції.

Серед сфер, де такий формат організації бізнесу буде максимально затребуваним, можуть бути, зокрема, переробна промисловість, інформаційні технології, науково-дослідна діяльність тощо.

А серед стимулів, які Україна готова запропонувати для створення якомога більшої кількості індустріальних парків, є і митні, і податкові послаблення. Зокрема, звільнення від податку на прибуток протягом наступних 10 років. Також досить ефективним стимулом для міжнародних інвесторів у індустріальні парки може бути страхування воєнних ризиків, вважає Олена Шуляк.

"У нас вже створюються індустріальні парки з готовими інженерними комунікаціями та податковими пільгами. Це - абсолютно типова практика європейських країн. Зокрема, і Польщі, де виробники в індустріальних парках можуть бути звільнені від сплати корпоративного податку або податку на доходи фізичних осіб, а також частково – від податку на майно. Втім, у Польщі на запуск індустріального парку потрібно щонайменше 5 років. В Україні - швидше і цим наразі не можна нехтувати, оскільки подальша поява нових індустріальних парків означатиме пришвидшені процеси економічного розвитку у кожній територіальній громаді, де вони будуть запускатися", - резюмувала Шуляк.