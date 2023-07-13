UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шуляк пояснила, навіщо Рада зробила перший крок до легалізації медичного канабісу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7457 щодо легалізації медичного канабісу. Ліки на основі канабісу легалізовані в 44 країнах, зокрема в ЄС та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Законопроект чітко визначає, що медичний канабіс - це ліки, вироблені на фармацевтичних підприємствах. Крім того, в документі прописаний механізм жорсткого контролю якості, дії та вмісту препаратів, який базується на досвіді США, Канади та країн ЄС", - повідомила Шуляк.

За її словами, використання канабісу в медичних цілях є поширеною світовою практикою, а його лікувальні властивості визнані всім цивілізованим світом.

"Ліки на основі канабісу легалізовані в 44 країнах, зокрема в ЄС та США. Вони дозволяють загасити біль у важкохворих та додати сил у процесі подолання недуги. Медичний канабіс - це не про куріння заради задоволення, це про людяність та бажання допомогти тим, хто цього потребує", - пояснила нардеп.

Вона також додала, що ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

"Медичний канабіс допомагає не лише онкохворим, а й при наступних станах: хвороба Альцгеймера; хвороба Крона; глаукома; сильний і хронічний біль тощо. Важливо, що в нинішніх реаліях такі ліки можуть допомогти під час лікування людей з ПТСР, зокрема ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Впевнена, що кожен з нас має близьких, колег чи знайомих з онкологію. Треба завжди пам’ятати, що всі ми люди, і маємо один одного підтримувати та допомагати", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, нещодавно легалізацію медичного канабісу підтримав Володимир Зеленський. На його думку, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики фізичної та ментальної реабілітації.

Детальніше про легалізацію читайте у матеріалі Styler "Легалайз в Україні. Навіщо узаконювати медичний канабіс і чи це загрожує створенням "чорного" ринку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаМедичний канабіс