Шуляк пояснила, навіщо Рада зробила перший крок до легалізації медичного канабісу

"Законопроект чітко визначає, що медичний канабіс - це ліки, вироблені на фармацевтичних підприємствах. Крім того, в документі прописаний механізм жорсткого контролю якості, дії та вмісту препаратів, який базується на досвіді США, Канади та країн ЄС", - повідомила Шуляк.

За її словами, використання канабісу в медичних цілях є поширеною світовою практикою, а його лікувальні властивості визнані всім цивілізованим світом.

"Ліки на основі канабісу легалізовані в 44 країнах, зокрема в ЄС та США. Вони дозволяють загасити біль у важкохворих та додати сил у процесі подолання недуги. Медичний канабіс - це не про куріння заради задоволення, це про людяність та бажання допомогти тим, хто цього потребує", - пояснила нардеп.

Вона також додала, що ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

"Медичний канабіс допомагає не лише онкохворим, а й при наступних станах: хвороба Альцгеймера; хвороба Крона; глаукома; сильний і хронічний біль тощо. Важливо, що в нинішніх реаліях такі ліки можуть допомогти під час лікування людей з ПТСР, зокрема ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Впевнена, що кожен з нас має близьких, колег чи знайомих з онкологію. Треба завжди пам’ятати, що всі ми люди, і маємо один одного підтримувати та допомагати", - резюмувала Шуляк.