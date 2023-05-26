Шуляк пояснила, чому Україні потрібно запровадити жіночі купе

"У контексті запровадження жіночих купе поширений аргумент "за" - питання безпеки жінок. Почуття безпеки є дуже суб'єктивним і відрізняється від людини до людини, залежить від життєвого досвіду та інших чинників. Ми й так живемо в умовах воєнного стану, й небезпека очікує на кожного з нас повсякденно", - сказала вона.

За її словами, сьогодні ми маємо окремі вбиральні, переодягальні, душові для чоловіків та жінок. Тож з огляду на довгу дорогу в нічних потягах, де люди мають об'єктивні потреби поспати, відпочити, перевдягнутися - жіночі купе є досить очевидною ідеєю, переконана Шуляк.

"Тому, якщо жінка не може почуватися в безпеці під час такої рутинної ситуації, як подорож у потязі - це не нормально. І якщо це можна виправити, запропонувавши альтернативний варіант подорожі в жіночому купе, то такі ініціативи необхідно вітати та підтримувати", - наголосила голова партії.

Вона повідомила, що ініційована на сайті Кабміну петиція про створення жіночих та чоловічих купе в потягах, які слідують маршрутом довше 6 годин, менше ніж за 10 днів вона набрала вже 24 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

До того ж, зазначила Шуляк, у багатьох азійських (Японія, Філіппіни, Малайзія, Індія, Індонезія, ОАЕ), південноамериканських (Бразилія, Мексика) країнах спеціальні жіночі вагони є досить розповсюдженим. Зокрема, навіть для міського громадського транспорту, особливо в години пік.

"Вважаю, що поки інші заходи будуть впроваджуватися, пропозиція із жіночими купе має стати ефективною тимчасовою альтернативою. Адже це порівняно швидко та недорого", - підсумувала вона.