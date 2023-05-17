Шуляк пояснила, чому програма "єВідновлення" виключає корупцію

"Людський фактор максимально обмежений. Зробити оцінку руйнувань житла комусь дешевше чи дорожче не вдасться. Всі суми фіксовані та з ними можна ознайомитися, що є першим кроком до прозорості та чесних правил роботи механізму з надання компенсації. По-друге, все відбувається з використанням цифрових інструментів: можна відкрити рахунок у банку і на нього отримати кошти. Ними можна розрахуватися з компаніями, які безпосередньо будуть здійснювати роботи, чи купити виключно будівельні матеріали. Тобто продукти чи одяг за кошти компенсації купити не вдасться, оскільки постановою Кабміну чітко визначений перелік цілей на які можна використати ці кошти, і при спробі купити щось інше, такий платіж не пройде", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що компенсація на відновлення пошкодженого майна здійснюватиметься виключно за допомогою безготівкового розрахунку, а також наголосила, що "єВідновлення" - лише перший етап виплати компенсації за пошкоджене майно.

"Через певний час закон має запрацювати на 100%, коли компенсацію зможуть отримувати громадяни, житло яких вщент зруйноване. Поки працює лише програма "єВідновлення", за якою можна отримати компенсацію не більше ніж 200 тисяч гривень", - зазначила нардеп, нагадавши, що строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

"На сьогодні багато залежить від того, як будуть працювати комісії при органах місцевого самоврядування. Ми сподіваємося, що такі комісії вже максимально створені в необхідній кількості і вони починають безпосередньо виконувати свою роботу. Зі свого боку, ми на рівні парламентського контролю та взаємодії з центральними органами виконавчої влади надаватимемо будь-яку допомогу: інформаційну, навчальну, аби комісії швидко справлялися з поставленими цілями та завданнями", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, парламент ухвалив ініційований головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроєкт №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

Президент підписав цей законопроект 17 березня. Наразі виплати можуть оформити власники помешкань з незначними пошкодженнями.