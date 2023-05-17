Шуляк объяснила, почему программа "єВідновлення" исключает коррупцию

"Человеческий фактор максимально ограничен. Сделать оценку разрушений жилья кому дешевле или дороже не удастся. Все суммы фиксированы и с ними можно ознакомиться, что является первым шагом к прозрачности и честным правилам работы механизма по предоставлению компенсации. Во-вторых, все происходит с использованием цифровых инструментов: можно открыть счет в банке и на него получить средства. Ими можно рассчитаться с компаниями, которые непосредственно будут осуществлять работы или купить исключительно строительные материалы. То есть продукты или одежду за средства компенсации купить не удастся, поскольку постановлением Кабмина четко определен перечень целей на которые можно использовать эти средства и при попытке купить что-то другое, такой платеж не пройдет", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что компенсация на восстановление поврежденного имущества будет осуществляться исключительно с помощью безналичного расчета, а также подчеркнула, что "єВідновлення" - лишь первый этап выплаты компенсации за поврежденное имущество.

"Через некоторое время закон должен заработать на 100%, когда компенсацию смогут получать граждане, жилье которых полностью разрушено. Пока работает только программа "Восстановление", по которой можно получить компенсацию не более 200 тысяч гривен", - отметила нардеп, напомнив, что срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи.

"На сегодня многое зависит от того, как будут работать комиссии при органах местного самоуправления. Мы надеемся, что такие комиссии уже максимально созданы в необходимом количестве и они начинают непосредственно выполнять свою работу. Со своей стороны, мы на уровне парламентского контроля и взаимодействия с центральными органами исполнительной власти будем оказывать любую помощь: информационную, обучающую, чтобы комиссии быстро справлялись с поставленными целями и задачами", - резюмировала Шуляк.

Напомним, парламент принял инициированный главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

Президент подписал этот законопроект 17 марта. В настоящее время выплаты могут оформить владельцы квартир с незначительными повреждениями.