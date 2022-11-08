Шуляк: парламент захистить від знищення історичну забудову

"У законопроекті ми передбачили чітку вимогу: звіти про результати експертизи проєктної документації, додатки до них та протоколи їхньої автоматичної перевірки мають бути публічними, загальнодоступними та оприлюднюватися на порталі електронної системи. Це стане запобіжником незаконної забудови", - сказала Шуляк.

Ще одне важливе нововведення, за її словами, дозволить посилити охорону історичної забудови міст.

"Е-система автоматично блокуватиме виготовлення позитивного звіту про експертизу, якщо у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України (до створення такого реєстру як інформаційно-комунікаційної системи - у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва) наявні відомості про те, що об’єкт, який підлягає демонтажу (знесенню) у рамках виконання будівельних робіт, має статус пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини", - пояснила нардеп.

Загалом експертиза проектної документації містить докладне вивчення низки факторів: відповідність забудови цільовому призначенню земельної ділянки, дотримання вимог будівельних норм, врахування висновку впливу з оцінки впливу на довкілля та інших.

"Обов’язковою складовою частина звіту про результати експертизи проєктної документації стане протокол автоматичної перевірки. Е-система самостійно аналізуватиме документи на відповідність формату, достовірність та повноту. Тож на цьому етапі виявлятимуть переважну частину порушень містобудівних норм", - підсумувала Шуляк.