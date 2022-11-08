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Шуляк: парламент защитит от уничтожения историческую застройку

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Законопроект №5655, который парламент готов принять окончательно, поможет общественности эффективно контролировать экспертизу проектной документации на строительство и защитит историческую застройку от уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В законопроекте мы предусмотрели четкое требование: отчеты о результатах экспертизы проектной документации, приложения к ним и протоколы их автоматической проверки должны быть публичными, общедоступными и публиковаться на портале электронной системы. Это станет предохранителем незаконной застройки", - сказала Шуляк.

Еще одно важное новшество, по ее словам, позволит усилить охрану исторической застройки городов.

"Е-система будет автоматически блокировать изготовление положительного отчета об экспертизе, если в Государственном реестре недвижимых памятников Украины (до создания такого реестра как информационно-коммуникационной системы - в Единой государственной электронной системе в сфере строительства) имеются сведения о том, что объект, подлежащий демонтажу (сносу) в рамках выполнения строительных работ, имеет статус памятника культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия", - пояснила нардеп.

В целом экспертиза проектной документации содержит подробное изучение ряда факторов: соответствие застройки целевому назначению земельного участка, соблюдение требований строительных норм, учет вывода влияния на оценку воздействия на окружающую среду и других.

"Обязательной составной частью отчета о результатах экспертизы проектной документации станет протокол автоматической проверки. Е-система будет самостоятельно анализировать документы на соответствие формата, достоверность и полноту. Поэтому на этом этапе будут выявлять подавляющую часть нарушений градостроительных норм", - подытожила Шуляк.

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Елена ШулякПарламент