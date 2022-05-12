Шуляк: парламент усилил соцзащиту для спасателей

Теперь, по ее словам, спасатели, которых признали непригодными по состоянию здоровья из-за заболевания, ранения могут продолжать службу до истечения срока своего контракта на должностях, которые не связаны с риском для жизни.

"Сегодня наши спасатели настоящие герои и несут службу в сверхсложных условиях. Именно поэтому мы вводим для них ряд важных решений - это и возможность продолжить службу в случае заболевания, и льготы на лечение, и денежная помощь. Они должны почувствовать поддержку государства", - убеждена Шуляк.

В законопроекте также предусмотрено право лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и членов их семей на льготное получение санаторно-курортного лечения безотносительно к размеру среднемесячного совокупного дохода семьи.

"В законопроєкті мы предусмотрели норму, по которой определили условия выплаты одноразовой денежной помощи одноразовая денежная помощь в случае смерти, инвалидности или частичной трудоспособности будет на уровне таких же выплат военнослужащим, полицейским и членам их семей", - рассказала Шуляк.

Кроме того, среди новаций принятого документа - сохранение выплаты пенсии лицам, принятым на службу гражданской защиты во время действия особого периода.

Еще на спасателей ожидает улучшение медицинского обеспечения и социальной защиты, в частности, путем обеспечения надлежащего функционирования врачебной экспертизы в системе ГСЧС.