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Шуляк: парламент посилив соцзахист для рятувальників

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада підтримала законопроект, який передбачає покращення соціального захисту та умов проходження служби для працівників ДСНС (№ 7284).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Тепер, за її словами, рятувальники, яких визнали непридатними за станом здоров’я через захворювання, поранення можуть продовжувати службу до закінчення строку свого контракту на посадах, які не пов’язані з ризиком для життя.

"Сьогодні наші рятувальники справжні герої і несуть службу у надскладних умовах. Саме тому ми запроваджуємо для них низку важливих рішень - це і можливість продовжити службу в разі захворення, і пільги на лікування, і грошова допомога. Вони мають відчути підтримку держави", - переконана Шуляк.

У законопроекті також передбачено право осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей на пільгове отримання санаторно-курортного лікування безвідносно до розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

"У законопроєкті ми передбачили норму, за якою визначили умови виплати одноразової грошової допомоги одноразова грошова допомога у випадку смерті, інвалідності або часткової працездатності буде на рівні таких же виплат військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей", - розповіла Шуляк.

Окрім того, серед новацій ухваленого документа - збереження виплати пенсії особам, прийнятим на службу цивільного захисту під час дії особливого періоду.

Ще на рятувальників очікує покращення медичного забезпечення та соціального захисту, зокрема, шляхом забезпечення належного функціонування лікарської експертизи в системі ДСНС.

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Олена ШулякПарламент