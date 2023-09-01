Шуляк: парламент створює умови для прозорого відновлення та будівництва портової інфраструктури

"Повномасштабне російське вторгнення призвело до руйнування портової інфраструктури країни, до змін вантажопотоків та збільшення навантаження на порти Дунайського регіону. Нам терміново необхідно відновлювати зруйновані порти та розбудовувати нову портову інфраструктуру. Але через законодавчі недоліки у сфері забудови внутрішніх морських вод, територіального моря України та морських портів процес відбудови гальмується", - пояснила Шуляк.

Земельні ділянки, зайняті морем, здебільшого перебувають за межами адміністративно-територіальних одиниць. Такими землями розпоряджається Кабмін, що ускладнює процедури їхнього виділення для будівництва портової інфраструктури.

Для вирішення цієї проблеми законопроєкт передбачає, що землі під акваторіями морських портів надаються адміністрації морських портів України, яка в свою чергу матиме право укладати договори сервітуту з інвесторами.

Шуляк наголосила, що наразі через законодавчу неврегульованість реалізація інвестпроєктів у сфері будівництва портової інфраструктури значно ускладнена. Зокрема це вже призвело до зупинки інфраструктурних проєктів в Миколаївському морському порту.

"Ми маємо терміново навести лад у цій сфері. Законопроект комплексно врегульовує питання забудови у внутрішніх морських водах (у тому числі під акваторією морських портів), територіальному морі України та морських портах", - зауважила голова профільного комітету.

Також визначає обмеження, яких необхідно дотримуватись при будівництві у внутрішніх морських водах та територіальному морі для забезпечення безпеки судноплавства.

Законопроектом також передбачено, що будівництво у морських портах здійснюється виключно з дотриманням плану розвитку морського порту. Це електронний документ, який вноситься до ЄДЕССБ в машинозчитуваній формі.

За словами Шуляк, з плану розвитку морського порту в ЄДЕССБ за запитом у режимі реального часу та без участі чиновників формуватимуться містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки в межах морського порту.

"Загалом законопроект врегульовує та спрощує механізм будівництва у внутрішніх морських водах, територіальному морі України та морських портах, допомагає уникнути хаотичної забудови на цих територіях та створює передумови для залучення інвестицій та швидкого відновлення та розвитку портової інфраструктури України", - підсумувала Шуляк.