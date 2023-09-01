Шуляк: парламент создает условия для прозрачного восстановления и строительства портовой инфраструктуры

"Полномасштабное российское вторжение привело к разрушению портовой инфраструктуры страны, к изменениям грузопотоков и увеличению нагрузки на порты Дунайского региона. портов процесс восстановления тормозится", - объяснила Шуляк.

Земельные участки, занятые морем, в большинстве своем находятся за пределами административно-территориальных единиц. Такими землями распоряжается Кабмин, что усложняет процедуры выделения их для строительства портовой инфраструктуры.

Для решения этой проблемы законопроект предусматривает, что земли под акваториями морских портов предоставляются администрации морских портов Украины, которая, в свою очередь, будет иметь право заключать договоры сервитута с инвесторами.

Шуляк подчеркнула, что из-за законодательной неурегулированности реализация инвестпроектов в сфере строительства портовой инфраструктуры значительно усложнена. В частности, это уже привело к остановке инфраструктурных проектов в Николаевском морском порту.

"Мы должны срочно навести порядок в этой сфере. Законопроект комплексно регулирует вопросы застройки во внутренних морских водах (в том числе под акваторией морских портов), территориальном море Украины и морских портах", - отметила глава профильного комитета.

Также определяет ограничения, которые необходимо соблюдать при строительстве во внутренних морских водах и территориальном море для обеспечения безопасности судоходства.

Законопроект также предусматривает, что строительство в морских портах осуществляется исключительно с соблюдением плана развития морского порта. Это электронный документ, который вносится в ЕГЭСБ в машиносчитываемой форме.

По словам Шуляка, из плана развития морского порта в ЕГЭСБ по запросу в режиме реального времени и без участия чиновников будут формироваться градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка в пределах морского порта.

"В целом, законопроект регулирует и упрощает механизм строительства во внутренних морских водах, территориальном море Украины и морских портах, помогает избежать хаотической застройки на этих территориях и создает предпосылки для привлечения инвестиций и быстрого восстановления и развития портовой инфраструктуры Украины", - подытожила Шуляк.