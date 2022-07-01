Шуляк: парламент сделал еще один шаг для приближения Украины к членству в ЕС

"В основном это технические законопроекты, принятия которых от нас ожидают наши европейские партнеры. Каждый из них приближает национальное законодательство к нормативам Европейского Союза", - сказала Шуляк.

Она пояснила, что евроинтеграционные законопроекты, которые принимает парламент, касаются разных сфер и каждый из них важен, потому что приближает Украину к ЕС.

"В частности на сегодняшнем заседании мы урегулировали проблемные вопросы защиты авторских прав и интеллектуальной собственности, к чему в Европе относятся очень придирчиво. А также приняли изменения в сферах торговли продуктами питания, финансовой отчетности и государственной статистики", - добавила Шуляк.

По ее словам, парламентарии намерены активно работать над другими пакетами евроинтеграционных законопроектов, чтобы ускорить выполнение всех условий ЕС.

"Мы планируем, что на каждом заседании парламент будет принимать ряд таких законопроектов, чтобы в кратчайшие сроки выполнить условия членства в ЕС. Впереди еще много работы, должны принять все европейское законодательство на национальном уровне, а это сотни различных документов. И мы работаем настолько быстро, насколько это возможно для нашей общей цели - Украины в Европейском Союзе", - подытожили Шуляк.