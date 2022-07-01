Шуляк: парламент зробив ще один крок для наближення України до членства в ЄС

"Здебільшого це технічні законопроєкти, ухвалення яких від нас очікують наші європейські партнери. Кожен з них наближає національне законодавство до нормативів Європейського Союзу", - сказала Шуляк.

Вона пояснила, що євроінтеграційні законопроекти, які ухвалює парламент, стосуються різних сфер і кожен з них важливий, тому що наближає Україну до ЄС.

"Зокрема на сьогоднішньому засіданні ми врегулювали проблемні питання захисту авторських прав та інтелектуальної власності, до чого у Європі ставляться дуже прискіпливо. А також ухвалили зміни у сферах торгівлі продуктами харчування, фінансової звітності та державної статистики", - додала Шуляк.

За її словами, парламентарі мають намір активно працювати над іншими пакетами євроінтеграційних законопроектів, щоб пришвидшити виконання всіх умов ЄС.

"Ми плануємо, що на кожному засіданні парламент прийматиме низку таких законопроєктів, щоб у найкоротший термін виконати умови членства в ЄС. Попереду ще багато роботи, маємо ухвалити все європейське законодавство на національному рівні, а це сотні різних документів. І ми працюємо настільки швидко, наскільки це можливо для нашої спільної мети - України в Європейському Союзі", - підсумували Шуляк.